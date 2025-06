ANSBACH. (563) Am frühen Samstagmorgen (31.05.2025) schlugen und traten mehrere Personen derart auf einen Mann in der Ansbacher Innenstadt ein, dass dieser in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Die Ansbacher Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge pöbelten gegen 05:30 Uhr drei bislang unbekannte Personen einen 28-jährigen Mann vor einer Bar in der Uzstraße an. In der Folge griffen die Männer den 28-Jährigen derart an, dass dieser zu Boden ging. Im weiteren Verlauf schlugen und traten sie auf den am Boden liegenden Geschädigten ein und trafen diesen auch am Kopf. Als zwei Zeugen dazwischengingen und versuchten, die Angriffe zu beenden, wurden diese ebenfalls geschlagen. Sie zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Das Trio flüchtete anschließend in Richtung Platenstraße. Der 28-Jährige musste zur Versorung mehrerer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Ansbach fahndete umgehend nach den Tätern – ohne Erfolg. Von diesen liegt lediglich eine dürftige Beschreibung vor. Demnach soll es sich um drei männliche Personen handeln, die weiße Kleidung und Strohhüte getragen hätten.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Aufgrund der potentiell lebensbedrohlichen Gefährlichkeit von Fußtritten gegen den Kopf ermittelt nun die Mordkommission der Ansbacher Kriminalpolizei wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der flüchtigen Täter geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler