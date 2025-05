837. Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 67-Jährigen - Unterschleißheim

Ein 67-Jähriger verließ am Freitag, 30.05.2025, gegen 21:30 Uhr, mit einem Pkw, Seat seinen Wohnort in Unterschleißheim. Seit diesem Zeitpunkt kehrte der 67-Jährige nicht mehr zurück und wird nun vermisst. Er ist dringend auf Medikamente angewiesen, welche er nicht mitführt. Es ist möglich, dass er sich deshalb in einem gesundheitsgefährdenden Zustand befindet.

Der 67-Jährige hält sich öfter mit dem Pkw im Stadtgebiet München auf. Bislang durchgeführte polizeiliche Suchmaßnahmen führten nicht zur Auffindung des Vermissten.

Daher bitten wir die Bevölkerung um Mithilfe.

Das Kommissariat 14 der Münchner Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Beschreibung:

67 Jahre, männlich, 173 cm, übergewichtig, kurze graue Haare, bekleidet mit einer beigen Stoffhose und rotem T-Shirt, trägt einen Gürtel mit einer Handytasche.

Unter folgendem Link befindet sich ein Bild des Vermissten:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/085971/index.html

Zeugenaufruf:

Wer hat den 67-Jährigen gesehen bzw. kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.