TACHING A. SEE, LKR. TRAUNSTEIN. Am 30. Mai.2025, gegen 18.20 Uhr, kam es in Taching a. See zu einer Explosion an einem Wohnhaus. Die angrenzende Garage stürzte teilweise ein. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen hohen sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Ermittlungen werden, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, von der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein geführt.

Bei der Integrierten Leitstelle Traunstein gingen am späten Freitagnachmittag (30. Mai 2025) gegen 18.20 Uhr mehrere Meldungen über eine Explosion an einem Wohnhaus mit teilweise eingestürzter Garage in Taching am See ein.

Neben zahlreichen Kräften der umliegenden Feuerwehren waren Einsatzkräfte des THW, mehrere Rettungswägen, ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber am Ereignisort.

Das Einfamilienhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar; glücklicherweise waren keine Personen verletzt worden.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen führten Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Laufen durch. Noch am Ereignisort übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die weiteren Ermittlungen und Untersuchungen, insbesondere zum Auslöser der Explosion. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf eine Vorsatztat.