ILLERTISSEN. Ein 61-jähriger Schweizer verunglückte am Freitagvormittag des 30.05.2025 bei einem Fallschirmsprung. Der geübte und erfahrene Springer sprang planmäßig aus seinem Flugzeug und führte den Sprung zunächst ohne Störungen aus. Bei der Landung verfehlte er jedoch knapp die Landebahn und kollidierte mit dem Dach einer nahegelegenen Halle. Im Anschluss stürzte der 61-Jährige zu Boden und blieb dort schwerverletzt liegen. Er wurde durch die unmittelbar nach dem Unglück verständigten Rettungskräfte mit seinen schweren Verletzungen in eine Fachklinik verbracht. Augenzeugen des Vorfalls wurden teilweise durch Angehörige des Krisendienst betreut. Beamte der Polizeiinspektion Illertissen haben die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gibt es keinen Hinweis auf Fremd- oder technisches Verschulden an dem Unglück.

