832. Zusammenstoß von Streifenwagen und Pkw; zwei Personen werden leicht verletzt – Ludwigsvorstadt/Isarvorstadt

Am Donnerstag, 29.05.2025, gegen 20:30 Uhr, fuhr ein Polizeibeamter mit einem BMW Streifenwagen (Blaulicht und Martinshorn waren eingeschaltet) auf der Kapuzinerstraße stadteinwärts. In dem Streifenwagen befanden sich noch ein weiterer Polizeibeamter und ein 25-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg, der zu einer Polizeiinspektion gebracht werden sollte. Die Kreuzung mit der Lindwurmstraße wollte der Polizeibeamte mit dem Streifenwagen geradeaus überqueren. Nach den ersten Ermittlungen zeigte die Ampel dort für ihn rotes Licht.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw auf der Lindwurmstraße stadtauswärts.

Als er in den Kreuzungsbereich mit der Kapuzinerstraße einfuhr, stieß er mit seinem Pkw frontal gegen die rechte Seite des Streifenwagens. Dabei wurden der Fahrer des Streifenwagens und der 25-Jährige jeweils leicht verletzt. Sie wollten sich später selbst zu einem Arzt begeben.

Durch die Münchner Verkehrspolizei wurde der Unfall vor Ort aufgenommen. Es entstand ein Gesamtschaden von über 40.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Kreuzung für ca. zwei Stunden komplett gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

833. Brandstiftung in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus – Ramersdorf/Perlach

Am Mittwoch, 28.05.2025, gegen 22:00 Uhr, wurde der Notruf über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus informiert. Sofort fuhren Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zur Brandörtlichkeit. Die Feuerwehr konnte den Brand in einer Erdgeschosswohnung löschen.

In dem leerstehenden Haus befanden sich sechs dort sich unberechtigt aufhaltende Personen (fünf Männer und eine Frau im Alter zwischen 24 und 51 Jahren, mit verschiedenen osteuropäischen Staatsangehörigkeiten, zum Teil ohne Wohnsitz und mit verschiedenen Wohnsitzen in Bayern). Die sechs Personen konnten unverletzt aus dem Haus herausgebracht werden.

Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von wenigen tausend Euro.

Die Brandfahnder der Münchner Kriminalpolizei haben vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Im Rahmen der Zeugenbefragungen ergab sich ein Hinweis, dass sich zusätzlich zu den sechs Personen noch drei weitere unbekannte männliche Personen in dem Gebäude aufhielten. Diese haben kurz bevor der Brand entdeckt wurde, das Gebäude fluchtartig verlassen. Einer von ihnen hatte dabei einen Kanister in der Hand.

Bei der Untersuchung des Brandortes durch die Brandfahnder ergaben sich auch Hinweise auf eine Brandstiftung.

Die sechs Personen wurden wegen eines Hausfriedensbruchs angezeigt und danach wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen wegen einer schweren Brandstiftung führt das Kommissariat 13.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, alle ca. 20 Jahre alt, nordafrikanische Erscheinung

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ayinger Straße und Führichstraße (Ramersdorf/Perlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

834. Einbruch in ein Einfamilienhaus – Grünwald

Am Donnerstag, 29.05.2025, zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr, konnten bislang unbekannte Täter in ein Haus einbrechen, indem sie eine Terrassentür gewaltsam öffneten.

Sie durchsuchten das Haus und entwendeten Gegenstände (Schmuck und Uhren) im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Nach der Tat entfernten sie sich unerkannt.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurde eine umfangreiche Spurensicherung vor Ort durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Heinz-Rühmann-Straße, Graf-Seyssel-Straße und Muffatstraße (Grünwald) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

835. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Einbruch in Beherbergungsbetrieb – Ludwigsvorstadt / Isarvorstadt

Am Donnerstag, 29.05.2025, gegen 05:30 Uhr, begaben sich zwei bis dato unbekannte Täter (männlich und weiblich) unberechtigt in einen Beherbergungsbetrieb in der Landwehrstraße. Im Inneren öffneten sie gewaltsam mindestens eine versperrte Zugangstüre. Zudem wurde versucht, eine Geldkassette im Rezeptionsbereich gewaltsam zu öffnen.

Bei der Tatausführung wurden die beiden Täter von einem Mitarbeiter überrascht, weshalb sie lediglich mit aufgefundenen Lebensmitteln vom Tatort flüchteten. Der Zeuge verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Eine sofort eingeleitete Tatortbereichsfahndung mit mehreren Streifen brachte keine neuen Hinweise auf die Täter. Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Des Weiteren konnten Videoaufnahmen gesichert werden.

Wenig später, am Donnerstag, 29.05.2025, gegen 08:10 Uhr, informierte eine Zeugin den Polizeinotruf 110, dass soeben ein bis dato unbekannter Täter in der Nußbaumstraße ein Fahrradschloss eines dort abgestelltes Pedelec Fahrrad (Marke Swapfiets) gewaltsam öffnete. Im Anschluss flüchtete der Täter mit dem Pedelec in unbekannte Richtung.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 41-jähriger Tatverdächtiger mit Wohnsitz in München samt Pedelec unweit vom Tatort angehalten und kontrolliert werden. Dabei konnte neben dem Pedelec ein Schraubenzieher sichergestellt werden. Mit diesem öffnete der 41-Jährige gewaltsam das Fahrradschloss. Beide Gegenstände wurden sichergestellt. Der 41-Jährige wurde daraufhin festgenommen und zu einer Polizeiinspektion verbracht.

Aufgrund der beim Einbruch gefertigten Videoaufnahmen konnten die Beamten den 41-Jährigen zudem als Tatverdächtigen für den Einbruch in den Beherbergungsbetrieb identifizieren. Beim Tatverdächtigen wurde eine Blutentnahme angeordnet und von einem Arzt durchgeführt. Er wurde wegen des Einbruchdiebstahls und des besonders schweren Falls des Fahrraddiebstahls angezeigt und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Am Donnerstag, 29.05.2025, gegen 12:00 Uhr, erkannten Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streifentätigkeit am Sendlinger Tor die zweite Täterin vom Einbruch in den Morgenstunden aufgrund ihrer getragenen Kleidung wieder. Hierbei handelt es sich um eine 49-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg. Sie wurde vor Ort vorläufig festgenommen und zu einer Polizeiinspektion verbracht. Dort wurde sie wegen des Einbruchs angezeigt und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 56 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen in dieser Sache übernommen.

836. Gemeinsam Füreinander Cup 2025

Auch in diesem Jahr fand am Vatertag, 29. Mai 2025, auf der Bezirkssportanlage Untergiesing wieder der „Gemeinsam Füreinander Cup“ statt. Ein besonderes Fußballturnier, das junge Menschen aus herausfordernden Lebenssituationen zusammenbringt und den Dialog sowie das gegenseitige Verständnis zwischen ihnen und der Polizei fördert. Organisiert vom Polizeipräsidium München in enger Zusammenarbeit mit dem Beauftragten der Bayerischen Polizei gegen Hasskriminalität, insbesondere Antisemitismus, wurde auch diesmal wieder ein starkes Zeichen gesetzt und wieder einmal sehr eindrucksvoll gezeigt, wie durch gemeinsamen Sport Brücken entstehen und Unterschiede in der Gesellschaft überwunden werden können.

Insgesamt 18 Mannschaften, darunter Teams wie Bellevue di Monaco, TSV Maccabi München, Muslime in München, Justiz München, Sinti und Roma Madhouse, Stadtratsfußballteam München, Team Bananenflanke, Team München Queer zum Tor und Team Europäisches Patentamt, traten in freundschaftlichen Spielen gegeneinander an. Zwischen den Spielen wurde der Platz zum Treffpunkt für echte Gespräche und für mehr Miteinander jenseits von Klischees genutzt.

Im Spiel um Platz 3 lieferten sich das Team des Beauftragten gegen Hasskriminalität und das Team des Münchner Stadtrats ein intensives Duell, bei dem beide Seiten noch einmal alles gaben. Die Entscheidung fiel erst in einem nervenaufreibenden Siebenmeterschießen. Mit einem 5:3-Sieg sicherte sich das Team des Beauftragten gegen Hasskriminalität schließlich den dritten Platz.

Noch spannender wurde es im großen Finale: Bellevue di Monaco und Muslime in München begegneten sich auf absoluter Augenhöhe und boten den Zuschauenden ein hochklassiges, faires Spiel. Auch hier musste das Siebenmeterschießen über den Turniersieg entscheiden, mit dem besseren Ende für das Team von Bellevue di Monaco, das sich den 1. Platz verdient erkämpfte.

Somit belegte Bellevue di Monaco den ersten Platz, gefolgt von Team Muslime in München auf Rang zwei und dem Team des Beauftragten gegen Hasskriminalität auf dem dritten Platz.

Ein besonderer Moment war auch die Vergabe des Fairplay-Pokals: Dieser ging in diesem Jahr an das Team Bananenflanke, das mit großem Einsatz und vorbildlicher Fairness auf dem Platz überzeugte und damit das Herz vieler Zuschauer gewann.

Für echte Gänsehaut sorgte die Siegerehrung, die von der mitreißenden Samba-Trommlergruppe Go-Brazil begleitet wurde. Schon während des Turniers hatten die rhythmischen Klänge der Gruppe für gute Laune gesorgt und Spieler wie Fans immer wieder zum Mitklatschen, Tanzen und Feiern animiert. In einer gemeinsamen Aufführung zeigten Mitglieder von YouthBridge und ukrainische Jugendliche, wie kultureller Austausch lebendig werden kann - ein gelungenes Beispiel für gelebtes Miteinander.

Die Siegerehrung wurde von Polizeivizepräsident Christian Huber (Polizeipräsidium München), Kriminaldirektor Michael Weinzierl (Beauftragter gegen Hasskriminalität LKA), Holger Schmidt (Geschäftsführer des Vereins Sicher in München e.V.) sowie Robert Kopp (Vorstand des Vereins Münchner Blaulicht e.V.) durchgeführt.

Tatkräftige Unterstützung kam auch in diesem Jahr wieder von vielen engagierten Partnern:

Sicher in München e.V. spendierte dem Siegerteam einen ganz besonderen Preis: eine Fahrt im Umadum Riesenrad im Werksviertel Mitte und sorgte mit der Finanzierung der mitreißenden Sambatrommlergruppe Go-Brazil für musikalische Highlights.

Münchner Blaulicht e.V. stellte nicht nur die Turnierpokale zur Verfügung, sondern auch seinen eigenen Eventanhänger, der für einen reibungslosen Ablauf sorgte und als Dreh- und Angelpunkt des Turniers fungierte.

Für das leibliche Wohl sorgte der Förderverein NS-Doku, der Essen und Getränke allen Spielern spendierte.

Und auch sportlich gab es wertvolle Unterstützung: Die Schiedsrichter des FC Bayern München beteiligten sich ebenfalls ehrenamtlich am Turnier und sorgten mit großem Einsatz für faire Spiele auf dem Platz.

Der „Gemeinsam Füreinander Cup“ hat sich als bewährtes Format etabliert, das eindrucksvoll zeigt, wie gemeinsames Erleben Vertrauen schafft und das Zusammenleben in unserer Stadt positiv beeinflusst. Auch im nächsten Jahr soll das Turnier wieder stattfinden, als starkes Zeichen für Respekt, Offenheit und ein besseres Miteinander.