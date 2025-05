KOLBERMOOR, LKR. ROSENHEIM. Am Freitagvormittag, 30. Mai 2025, brach in einem Massagesalon in Kolbermoor ein Feuer aus. Glücklicherweise wurde hierbei niemand ernsthaft verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim geführt.

Über die Integrierte Leitstelle Rosenheim wurde am Freitagvormittag (30. Mai 2025) gegen 08.00 Uhr der Brand in einem Massagesalon in der Rosenheimer Straße in Kolbermoor mitgeteilt.

Durch den Brand wurden nach derzeitigen Erkenntnissen und ersten medizinischen Abklärungen vor Ort keine Personen ernsthaft verletzt.

Die Kräfte der Feuerwehr konnten das Feuer im Bereich des Massagesalons löschen und damit ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile, insbesondere Wohnungen, verhindern.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen führten Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Bad Aibling. Noch am Brandort übernahmen Kriminalbeamte des zuständigen Fachkommissariats und der Spurensicherung der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die weiteren Untersuchungen, insbesondere in Richtung der Brandursache. Es ergaben sich bislang keine Hinweise auf eine Vorsatztat.