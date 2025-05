BLAICHACH / OBERSTDORF. Am Montag, den 26. Mai 2025, kam es gegen 17:00 Uhr zu einem weiteren Vorfall, bei dem zwei Kinder von einem unbekannten Mann auf verdächtige Weise angesprochen wurden. Die Kinder befanden sich auf dem Heimweg von Ettensberg in Richtung Altmummen, als ein bislang unbekannter Autofahrer sie vom Fahrzeug aus ansprach. Der Mann äußerte gegenüber den Kindern, dass er ihnen Kätzchen zeigen wolle. Die Kinder reagierten richtig, gingen nicht auf die Ansprache ein und entfernten sich unverzüglich vom Fahrzeug.

Bereits am 12. und 19. Mai 2025 kam es in der Ludwigstraße sowie im Bereich Schellenbergerstraße / Heimenhofenstraße in Oberstdorf zu ähnlichen Vorfällen. In allen Fällen sprach ein bislang unbekannter Mann Kinder auf vergleichbare Weise an. Die Polizei bittet nun erneut die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die am Montag, den 26. Mai 2025, im Bereich Altmummen / Ettensberg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08323 96100 bei der Polizeiinspektion Immenstadt zu melden. (KPI Kempten / PI Immenstadt)

OBERSTDORF. In den vergangenen Tagen wurden der Polizei Oberstdorf zwei Vorfälle gemeldet, bei denen Kinder von unbekannten Männern auf verdächtige Weise angesprochen wurden.

Der erste Vorfall ereignete sich am 12. Mai 2025 gegen 13:15 Uhr im Bereich Ludwigstraße. Ein Kind wurde dort von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und kurzzeitig am Arm festgehalten. Dem Kind gelang es, sich zu befreien und zu fliehen. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief bislang ohne Erfolg.

Ein weiterer Vorfall ereignete am vergangenen Montag, 19. Mai 2025 gegen 15:00 Uhr im Bereich der Schellenbergerstraße / Heimenhofenstraße. Hier soll ein unbekannter Mann einem Kind von der gegenüberliegenden Straßenseite aus zugerufen haben, er wolle ihm Katzenbabys zeigen. Das Kind reagierte vorbildlich, ignorierte die Ansprache und entfernte sich unverzüglich. Zu einer weiteren Kontaktaufnahme kam es nicht.

In beiden Fällen handelten die Kinder genau richtig. Sie ging auf die Ansprachen nicht ein und berichteten den Vorfall ihren Eltern. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08322 96040 bei der Polizeiinspektion Oberstdorf zu melden. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Kempten in enger Zusammenarbeit mit der Polizei Oberstdorf geführt. (KPI Kempten)

Allgemeine Tipps und Verhaltensregeln für Kinder:

Schaffen Sie Vertrauen: Bauen Sie eine stabile Vertrauensbasis zu Ihren Kindern auf, damit sie offen über besondere Ereignisse, Beobachtungen oder Probleme sprechen können. Hören Sie aufmerksam zu, wenn Ihr Kind von Erfahrungen, Übergriffen oder Drohungen berichtet, und nehmen Sie diese ernst. Vermeiden Sie Vorwürfe, selbst bei möglichem Fehlverhalten. Stattdessen loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut.

Vorbereitung ohne Angst: Besprechen Sie mit Ihrem Kind mögliche unangenehme Situationen, damit es darauf vorbereitet ist. Vermeiden Sie dabei jedoch realitätsnahe Rollenspiele, um unnötige Ängste zu vermeiden.

Klare Regeln fürs Verhalten: Erinnern Sie Ihr Kind regelmäßig daran, dass es niemals ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis mit jemandem mitgehen oder in ein fremdes Fahrzeug einsteigen darf. Kinder sollten nicht zu nahe an Fahrzeuge herantreten, selbst wenn jemand nach dem Weg fragt – und das unabhängig davon, ob es ein Mann oder eine Frau ist.

Warnung vor Täuschung: Erklären Sie Ihrem Kind, dass Versprechungen wie Süßigkeiten oder das Zeigen von Tieren oft nur Mittel sind, um Vertrauen zu gewinnen. Es ist wichtig, dass Kinder verstehen, dass solche Angebote eine Lüge sein können.

„Nein" sagen üben: Bringen Sie Ihrem Kind bei, dass es gegenüber Erwachsenen jederzeit „Nein" sagen darf und soll. Üben Sie Sätze wie „Nein, das will ich nicht!" und zeigen Sie, dass diese Aussage in Ordnung ist – auch Ihnen gegenüber. Kinder müssen wissen, dass sie nicht verpflichtet sind, mit fremden Erwachsenen zu sprechen oder ihnen Auskünfte zu geben.

In Gruppen unterwegs sein: Ermutigen Sie Ihr Kind, immer mit anderen Kindern zusammen zur Schule oder zum Spielen zu gehen.

Abholung klären: Erklären Sie Ihrem Kind, dass es niemals von jemandem abgeholt wird, wenn dies nicht vorher mit Ihnen abgesprochen wurde.

Keine persönlichen Daten sichtbar machen: Vermeiden Sie es, Namen oder Adressen auf Schultaschen oder Rucksäcken Ihres Kindes sichtbar anzubringen. Solche Informationen können von Fremden genutzt werden, um Vertrauen vorzutäuschen.

