FREISING. Am gestrigen Donnerstag (29.05.2025) wurde in Freising ein 25-Jähriger durch einen Messerangriff leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Gegen 18.35 Uhr meldete ein unbeteiligter Zeuge eine tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Der Vorfall spielte sich zuerst an der Bushaltestelle Münchner Straße / Schlüterhallen in Fahrtrichtung Freising ab und verlagerte sich in der Folge in den Bereich der Auenstraße.

Die Männer gehörten zwei Personengruppen an, die aus weiteren jungen Männern bestanden.

Während der Auseinandersetzung, soll der bislang unbekannte Täter ein Messer gezogen und mehrmals versucht haben auf den 25-jährigen eritreischen Staatsangehörigen einzustechen.

Eine Streife konnte den Geschädigten noch in der Nähe des Tatorts antreffen. Dieser wies eine leichte Wunde am Oberarm auf. Ob diese durch das Messer verursacht wurde, ist bisher nicht geklärt.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos.

Personenbeschreibung:

Männlich, ca. 175 cm groß, ca. 25 Jahre alt, südländisches Aussehen, war mit schwarzer Weste, schwarzem Sweat-Shirt und dunkelbrauner Cargohose bekleidet.

Die Kriminalpolizei Erding bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 08122/968-0 zu melden.