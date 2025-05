REGENSBURG. In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (28.05.2025, 18:30 Uhr bis 29.05.2025, 10:00 Uhr) wurde in eine kieferorthopädische Praxis in Regensburg eingebrochen. Der bislang unbekannte Täter entwendete Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Beim Betreten der Praxisräume am Donnerstagmorgen stellte die Praxisinhaberin ein beschädigtes Fenster fest. Eine anschließende Überprüfung der Räumlichkeiten ergab, dass diese durchwühlt worden waren. Nach ersten Erkenntnissen gelangte der mutmaßliche Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Praxis. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrags. Zwei Geldbehältnisse wurden beschädigt - aus ihnen wurde Bargeld entwendet.

Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte vor Ort Spuren und führt die weiteren Ermittlungen durch.

Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Schwarzen-Bären-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg in Verbindung zu setzen. Jeder Hinweis kann für die Ermittlungen von Bedeutung sein.