INGOLSTADT. In der Nacht von Mittwoch (28.05.25) auf Donnerstag (29.05.25) drangen bislang unbekannte Täter in die Golfhalle in Ingolstadt ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Im Zeitraum von Mittwochnachmittag, 15.30 Uhr bis Donnerstagmorgen, 07.30 Uhr, verschafften sich die Täter Zugang zu der Golfhalle an der Krumenauerstraße, indem sie ein Lüftungsgitter auf der Gebäuderückseite abschraubten.

Sie entwendeten mehrere elektronische Geräte und Bargeld im mittleren dreistelligen Betrag. Außerdem richteten sie einen erheblichen Schaden an der Einrichtung an.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 8 000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.