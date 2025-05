COBURG. Am Donnerstagabend kam es in einem Schwimmbad in der Rosenauer Straße zu einem tragischen Badeunfall. Wie in solchen Fällen üblich, hat die Kriminalpolizei Coburg die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 17:30 Uhr entdeckte eine Zeugin einen bewusstlosen Jungen im Wellnessbecken des Bades und zog ihn aus dem Wasser. Der Bademeister leitete umgehend Reanimationsmaßnahmen ein – mit Erfolg: Der 5-Jährige konnte wiederbelebt werden.

Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.-Nr.: 09561/645-0 zu melden.