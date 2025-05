ANSBACH. (555) Im Rahmen einer Personenkontrolle fanden Beamte in Ansbach am Donnerstagabend (29.05.2025) bei einem 36-Jährigen eine größere Menge Crystal Meth sowie mehrere hundert Euro Bargeld auf. Er wurde vorläufig festgenommen.



Der spätere Beschuldigte und ein Begleiter liefen gegen 23:15 Uhr an der Würzburger Straße entlang in Richtung des Martin-Luther-Platzes. Bei Erblicken einer Streife der Polizeiinspektion Ansbach ergriffen beide unvermittelt die Flucht. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten einen der beiden Männer (36) in der Schmiedstraße einholen und einer Kontrolle unterziehen. Während der Flucht hatte dieser einen schwarzen Beutel unter ein geparktes Fahrzeug geworfen

In dem Beutel befanden sich rund 17 Gramm Chrystal Meth, eine Feinwaage, sowie rund 800 Euro Bargeld in kleiner Stückelung.

Die Beamten brachten den Beschuldigten zur Dienststelle. Im Anschluss erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung im Rahmen derer eine geringe Menge an Amphetamin sowie ein verbotener Schlagring aufgefunden wurde.

Die weiteren Ermittlungen bzgl. des Begleiters sowie u.a. wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln führt das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei.

Erstellt durch: Janine Mendel