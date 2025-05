POCKING, LKR. PASSAU. Am Mittwochnachmittag (28.05.2025) kam es zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Zug. Die Bergung des Lkw und des Zugs ist zwischenzeitlich erfolgt.

Noch am Mittwochabend gegen 19.00 Uhr begann die Bergung des Lkw, die bis in die Nacht andauerte. Am Donnerstag (29.05.2025) konnte dann der Zug geborgen und abtransportiert werden. Die Arbeiten waren gegen 15.45 Uhr abgeschlossen. Die Unfallstelle ist somit geräumt, jedoch ist die Bahnstrecke aufgrund der Schienendeformation weiterhin gesperrt. Nach noch ausstehenden Reinigungsarbeiten wird der Bahnübergang für den Straßenverkehr im Laufe des Tages wieder freigegeben. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2,5 Millionen Euro geschätzt.

Bei dem Zusammenstoß wurden sieben Fahrgäste leicht verletzt, der Zugführer sowie der Zugbegleiter wurden mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Zugbegleiter wurde gestern entlassen und der Zugführer kann voraussichtlich heute aus stationärer Behandlung entlassen werden. Der 40-jährige Lkw-Fahrer wurde unter anderem am Kopf schwer verletzt und ist weiterhin in stationärer Behandlung.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge hat der Lkw-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache wohl den Zug übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Die Ermittlungen der Polizeistation Pocking zusammen mit der Verkehrspolizeiinspektion Passau und der Staatsanwaltschaft Passau dauern an.

Veröffentlicht: 30.05.2025, 10.20 Uhr