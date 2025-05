DENNENLOHE. (554) Am Donnerstagabend (29.05.2025) riefen Männer am Dennenloher See (Landkreis Ansbach) aus einer Gruppe heraus Naziparolen und zeigten den Hitlergruß. Beamte der Polizeiinspektion Dinkelsbühl traf die Gruppe noch vor Ort an und leitete Ermittlungsverfahren ein.



Gegen 19:00 Uhr teilten mehrere Zeugen mit, dass eine Personengruppe, welche sich am Dennenloher See aufhalten solle, mittels Lautsprecher rechtsgerichtete Lieder abspielen solle. Zudem wäre laut „Sieg Heil“ gerufen sowie der Hitlergruß gezeigt worden.

Die Beamten trafen vor Ort auf die 7-köpfige Gruppe (i.A.v. 26 bis 55 Jahren). Die Männer waren stark alkoholisiert und stritten auf Ansprache jegliche Vorwürfe ab.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen werden vom Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei geführt.



Erstellt durch: Janine Mendel