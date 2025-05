RATTENKIRCHEN, LKR. MÜHLDORF AM INN. Einen Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich verursachte der Brand einer landwirtschaftlichen Halle am frühen Donnerstagabend, 29. Mai 2025, in Rattenkirchen. Eine Person wurde durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn geführt.

Am frühen Donnerstagabend (29. Mai 2024) wurde die Polizei von der Integrierten Leitstelle (ILS) Traunstein wegen des Brandes einer Lagerhalle im Gemeindebereich von Rattenkirchen mitalarmiert. Zeugen hatten gegen 18.35 Uhr Flammen aus einem Pkw gemeldet.

Zahlreiche Helfer von Freiwilligen Feuerwehren aus der Region rückten zur Brandbekämpfung an. Das Feuer konnte nach einigen Stunden schließlich gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohngebäude verhindert werden.

Ersten Schätzungen zufolge dürfte der entstandene Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Eine Person wurde durch eine leichte Rauchgasintoxikation verletzt und wurde vor Ort medizinisch betreut.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Mühldorf am Inn und den Kriminaldauerdienst (KDD). Inzwischen übernahmen, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die Brandfahnder des Kommissariats 1 der Kriminalpolizeistation Mühdlorf am Inn die weiteren Ermittlungen.

Heute und in den kommenden Tagen werden zur Klärung der genauen Brandursache eingehende Untersuchungen durchgeführt.