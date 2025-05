Vermisster 65-jähriger Mann aus Klinik in Kempten (Allgäu)

KEMPTEN. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem 65-jährigen Mann, der seit dem 29.05.2025 aus dem Bezirkskrankenhaus in Kempten (Allgäu) vermisst wird. Der Vermisste ist auf medizinische Hilfe angewiesen und möglicherweise hilflos. Er wurde zuletzt in der Nähe des Klinikums gesehen und befindet sich in einem desorientierten Zustand. Der Vermisste ist ca. 170cm groß, ca. 70 kg, graumelierte Haare, weißes T-Shirt, dunkle Jogginghose. Personen, die den Vermissten gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kempten (Allgäu) unter Tel. 0831/9909-2140 oder dem Polizeinotruf „110“ zu melden. (PI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).