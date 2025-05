BEILNGRIES, LKR EICHSTÄTT. Gestern Abend, 28.05.2025, wurde gegen 22:00 Uhr ein Angriff mit einem Messer in der Asylbewerberunterkunft in der Langen Gasse in Beilngries gemeldet.

Wie sich herausstellte, gerieten zwei türkische Staatsangehörige im Alter von 27 und 55 Jahren in eine Auseinandersetzung. Nach den bisherigen Ermittlungen soll der 27-Jährige im weiteren Verlauf ein Messer gezogen und auf den Älteren zweimal eingestochen haben. Dieser konnte den Angriffen ausweichen, er wurde nicht verletzt. Gemeinsam mit einem Mitbewohner gelang es ihm, den Angreifer zurückzudrängen. Der 27-Jährige wurde schließlich von der Polizei festgenommen.

Der Tatverdächtige wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt einem Ermittlungsrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Gegen ihn wird u. a. wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.