POCKING, LKR. PASSAU. Am Mittwochnachmittag (28.05.2025) kam es zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Zug. Die Unfallstelle ist weiterhin gesperrt, die Bergungsarbeiten dauern voraussichtlich bis in die Nacht an.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand fuhr der Lkw von der B388 in Richtung Kühnham. Der Regionalzug befand sich auf der Zugstrecke vom Bahnhof Karpfham nach Pocking. An dem unbeschrankten Bahnübergang Kühnham kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Zug und Lkw. Der Zug rammte das Fahrerhaus des Lkw von rechts, wobei der 40-jährige Fahrer aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Er wurde schwer verletzt und befindet sich in einem Krankenhaus.

Im Zug befanden sich insgesamt 15 Personen, darunter zwei Personen des Zugpersonals, die schwer verletzt wurde. Weitere sieben Fahrgäste wurden leicht verletzt. Ein beauftragter Sachverständiger war vor Ort, um ein unfallanalytisches Gutachten zu erstellen. Die Bergung des Lkw läuft aktuell und wird sich voraussichtlich noch bis in die Nacht ziehen. Die Bergung des entgleisten Zuges ist für kommenden Freitag (30.05.2025) angesetzt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund zwei Millionen Euro.

Veröffentlicht: 28.05.2025, 19.33 Uhr