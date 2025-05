Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn 96

BUCHLOE. Am 28.05.2025, gegen 04:00 Uhr, ereignete sich an der Anschlussstelle der Autobahn 96 auf die Bundesstraße 12 ein schwerwiegender Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem LKW die A96 in Fahrtrichtung Lindau. An der Anschlussstelle Jengen/Kaufbeuren wechselte er auf die B12. In der entgegengesetzten Richtung war ein 22-jähriger Pkw-Fahrer unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem Lkw und dem Pkw. Der 22-Jährige erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen, während der Lkw-Fahrer schwer verletzt wurde.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Ein Gutachter wurde zur Klärung des Vorfalls hinzugezogen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Die Anschlussstelle musste für knapp neun Stunden gesperrt werden. Im Einsatz waren unter anderem ein Havariekommissar, da der Lkw mit Geflügel beladen war. Die Feuerwehren Buchloe, Jengen und Landsberg sowie die Autobahnmeisterei Mindelheim waren für die Sperrung und Verkehrssicherung im Einsatz.

Die Ermittlungen der Autobahnpolizeistation Memmingen zu dem Unfall dauern an. (PP Schwaben Süd/West - Pressestelle)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).