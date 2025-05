COBURG. Unbekannte beschmierten zwei Abfalleimer im Stadtgebiet Coburg mit verfassungswidrigen Symbolen. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachten die Täter auf zwei Mülleimer am Parkplatz des Rittersteich mit pinker Farbe ein Hakenkreuz und eine SS-Rune an. Mittwochvormittag entfernten Mitarbeiter der Stadt die Symbole wieder.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/6450 bei der Kriminalpolizei Coburg zu melden.