0981 – Polizei ermittelt nach Belästigung

Innenstadt – Am Freitag (23.05.2025) belästigte ein bislang unbekannter Mann eine 24-Jährige in der Berliner Allee.

Gegen 21.00 Uhr war die 24-Jährige zu Fuß unterwegs. Hierbei schlug ihr ein bislang unbekannter Täter aufs Gesäß. Anschließend flüchtete der bislang Unbekannte mit einem Fahrrad.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 17-20 Jahre, ca. 175 cm, schlanke Figur, braune kurze Haare, dunkler Hautton, braune Augen, schlankes Gesicht, hatte eine hohe Stimme, trug einen schwarzen Pulli und schwarze Jogginghose, fuhr ein rotes Fahrrad.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sexueller Belästigung und bittet um Zeugenhinweise unter 0821/323-2710.

0982 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen – Am Montag (26.06.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Karlsbader Straße.

In der Zeit von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Opel Mokka. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

0983 – Polizei stoppt Autofahrerin mit unzulässigen Veränderungen

Lechhausen – Am Dienstag (27.05.2025) kontrollierte eine Polizeistreife eine 22-jährige Autofahrerin in der Derchinger Straße.

Im Rahmen der Kontrolle gegen 19.30 Uhr stellten die Beamten fest, dass die 22-Jährige Veränderungen am Fahrwerkt ihres Opel Astras vorgenommen hatte. Diese Bauteile müssen eingetragen werden, was die 22-Jährige nicht veranlasst hatte. Die Beamten unterbanden deshalb die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung gegen die 22-Jährige.

0984 – Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Auto und sucht Zeugen

Lechhausen – Am Dienstag (27.05.2025) kam es zu einem Diebstahl aus einem Auto in der Meranerstraße.

In der Zeit von 16.15 Uhr bis 17.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem silbernen VW Polo. Anschließend entwendeten der oder die Unbekannten mehrere Gegenstände aus dem Auto. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

0985 – Polizei stoppt Motorradfahrer ohne gültige Fahrerlaubnis

Oberhausen – Am Dienstag (27.05.2025) war ein 16-jähriger Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis in der Bleicherbreite / Ecke Eschenhofstraße unterwegs.

Gegen 12.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 16-Jährigen, nachdem kein Versicherungskennzeichen angebracht hatte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 16-Jährige keine Fahrerlaubnis hatte. Die Beamten unterbanden deshalb die Weiterfahrt und stellten den Motorradschlüssel sicher. Außerdem informierten sie einen Erziehungsberechtigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 16-Jährigen.

0986 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Innenstadt – Am Mittwoch (28.05.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Straßenbahn in der Pferseer Straße.

Gegen 00.00 Uhr kam es zunächst zu einem Streit zwischen einem bislang unbekannten Täter und einem 19-Jährigen in der Straßenbahn der Linie 6. Im weiteren Verlauf schlug der bislang Unbekannte offenbar den 19-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

0987 – Person angespuckt – Polizei ermittelt

Innenstadt – Am Dienstag (27.07.2025) spuckte eine bislang unbekannte Person einer 61-jährigen Frau offenbar unvermittelt in der Annastraße ins Gesicht. Der Unbekannte entfernte sich anschließend. Die 61-Jährige meldete den Vorfall der Polizei.

Die unbekannte Person wird wie folgt beschrieben:

ca. 170 cm, ca. 55 Jahre

grau melierte Haare, hagere Statur, osteuropäisches Aussehen

Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.