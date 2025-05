WAIDHAUS, BAB A6. Am Freitag, den 23. Mai 2025, kam es in den frühen Morgenstunden zu einer grenzüberschreitenden Verfolgungsfahrt, die ihren Ursprung im Stadtgebiet Prag nahm und im einspurigen Baustellenbereich der A6 zwischen der Rastanlage Oberpfälzer Alb und der Anschlussstelle Sulzbach-Rosenberg endete. Der 49-jährige tschechische Staatsangehörige konnte dort widerstandslos festgenommen werden.

In den frühen Morgenstunden versuchte eine uniformierte Polizeistreife in Prag, den Tatverdächtigen einer Kontrolle zu unterziehen. Dieser ignorierte jedoch die Anhaltesignale und entzog sich der Maßnahme durch Flucht in Richtung deutscher Grenze. Um 05:23 Uhr überquerte der Mann die deutsch-tschechische Grenze bei Waidhaus auf der BAB A6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Drei tschechische Streifenfahrzeuge setzten die Verfolgung fort. Am Grenzübergang Waidhaus passierte der Tatverdächtige die Kontrollstelle der Bundespolizei, wobei er ein Verkehrszeichen touchierte sowie Flurschaden verursachte. Anschließend setzte er seine Flucht in Richtung Nürnberg fort. Ab der Anschlussstelle Vohenstrauß-Ost wurde die Verfolgung von einer Streife der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus sowie zwei Streifen der Bundespolizei Waidhaus übernommen. Insgesamt beteiligten sich sechs Einsatzfahrzeuge an der Nachfahrt. Der Tatverdächtige setzte seine Flucht mit Geschwindigkeiten von über 200 km/h fort und durchfuhr dabei auch das Autobahnkreuz Oberpfälzer Wald.

Im Baustellenbereich zwischen der Rastanlage Oberpfälzer Alb und der Anschlussstelle Sulzbach-Rosenberg kam es zum Ende der Fahrt. Dort überholte der Mann ein Polizeifahrzeug der Verkehrspolizeiinspektion Amberg rechts, wozu er den abgesperrten Seitenstreifen benutzte. Dabei überfuhr er mehrere Warnbarken. Durch die Kollision entstand erheblicher Schaden an beiden Vorderreifen, wodurch das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Der Tatverdächtige konnte daraufhin gegen 06:00 Uhr ohne Widerstand festgenommen werden.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Autobahnpolizei Schwandorf. Das Fahrzeug des Tatverdächtigen wurde sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde am 24.05.2025 einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Amberg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin der Tscheche in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Der Tatverdächtige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.