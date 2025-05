WAIDHAUS. LKR. NEUSTADT A.D.WALDNAAB. Im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Kontrolle im Bereich der Schleierfahndung stellte eine Streife der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus am Montagnachmittag, den 26. Mai 2025, in einem Kindersitz verstecktes Bargeld in Höhe von einem mittleren fünfstelligen Eurobetrag sicher. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Am Montag gegen 16:15 Uhr unterzogen Beamte der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus ein Fahrzeug, das auf der BAB 6 Richtung Tschechien fuhr, einer Kontrolle. Im Zuge einer Durchsuchung des Fahrzeugs stießen die Beamten im Kindersitz auf eine darin versteckte Plastiktüte, in der sich Bargeld in Höhe von einem mittleren fünfstelligen Eurobetrag befand.

Der 38-jährige Fahrer mit Wohnsitz in Köln machte zur Herkunft des Geldes keine Angaben. Sowohl das Bargeld als auch das Mobiltelefon des Mannes wurden sichergestellt.

Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche führt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel sowie die Prüfung möglicher strafrechtlicher Zusammenhänge dauern an.