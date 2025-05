LANDSHUT. Heute (28.05.2025) gegen 12.20 Uhr kam es wohl zu einem bewaffneten Überfall auf ein Wettbüro am Herzog-Georg-Platz in Landshut. Ein Großaufgebot an Polizeikräften ist vor Ort.

Eine Angestellte informierte die Polizei, da ein bislang unbekannter Mann unter Vorhalt einer wohl schwarzen Kurzwaffe Geld forderte. Nach Übergabe von Bargeld flüchtete der Mann zu Fuß in unbekannte Richtung. Aktuell befindet sich ein Großaufgebot an Polizeieinsatzkräften vor Ort und fahndet mit Hochdruck nach dem Flüchtigen. Unter anderem ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Zum Flüchtigen liegen aktuell folgende Informationen vor:

Ca. 185 cm groß, Vollbart, vermutlich schwarze Jacke, Jogginghose, Wuschelhaare, muskulös.

Die Bevölkerung wird gebeten, den Einsatzort zu meiden und aktuell keine Anhalter oder fremde Personen mitzunehmen. Bei verdächtigen Wahrnehmung oder Vorliegen sachdienlicher Hinweise wenden Sie sich umgehend an die Polizei.

Es wird nachberichtet.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 28.05.2025, 13.00 Uhr