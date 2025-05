NÜRNBERG. (550) Am Freitag (30.05.2025) findet in Nürnberg eine mobile Versammlung in Form eines Autokorsos statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Verkehrsbehinderungen rechnen.



Der Korso bewegt sich in der Zeit von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr auf folgender Strecke:

Bayernstraße – Jitzhak-Rabin-Straße – Ben-Gurion-Ring – Marienbader Straße – Passauer Straße – Cheruskerstraße – Doktor-Gustav-Heinemann-Straße – Welserstraße – Hintermayrstraße – Nordring – Nordwestring – Maximilianstraße – Fürther Straße – südl. Fürther Straße – Am Plärrer – Frauentorgraben – Bahnhofsplatz – Celtisunterführung – Pillenreuther Straße – Wölckernstraße – Allersberger Straße – Frankenstraße – Bayernstraße.

Aufgrund des Versammlungsgeschehens kann es entlang der beschriebenen Aufzugsstrecke zu Verkehrsbehinderungen kommen. Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und die Bereiche um die genannte Route möglichst zu umfahren.

Erstellt durch: Janine Mendel / mc