HEILSBRONN. (549) In der Nacht von Montag (26.05.2025) auf Dienstag (27.05.2025) brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in Dietenhofen (Lkrs. Ansbach) ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Die Unbekannten verschafften sich zwischen 19:00 Uhr (Montagabend) und 02:30 Uhr (Dienstagfrüh) über ein Fenster Zutritt zu einem Firmengebäude in der Neustädter Straße. Im Anwesen durchwühlten die Einbrecher mehrere Büros und machten sich an einem Tresor zu schaffen. Die Unbekannten entwendeten Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe und verursachten mehrere Hundert Euro Schaden.

Die Spurensicherung kam vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc