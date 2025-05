EGING AM SEE, LKR. PASSAU. Am Dienstagmittag (27.05.2025) fanden Beamte bei einer Buskontrolle ein Bündel Falschgeld. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt.

Gegen 11.30 Uhr kontrollierten Beamte der Grenzpolizeinspektion Passau einen Bus auf der Route von Amsterdam nach Wien. Bei einem Mitfahrer befand sich ein Bündel Bargeld, bei dem der Verdacht bestand, dass es sich um gefälschte Banknoten handelt. Insgesamt stellten die Beamten rund 11.000 Euro sicher. Der 25-jährige Syrer mit Wohnsitz in Österreich wurde vorläufig festgenommen und die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldfälschung übernommen. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seine Weiterreise fortsetzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 28.05.2025, 09.50 Uhr