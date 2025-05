NÜRNBERG. (547) In der Nacht von Montag (26.05.2025) auf Dienstag (27.05.2025) brachen Unbekannte in ein Bowlingcenter im Nürnberger Stadtteil Röthenbach-West ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum von 23:30 Uhr bis 10:30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam über eine Tür Zutritt zu einem Bowlingcenter in der Dombühler Straße in Nürnberg. In den Räumlichkeiten brachen die Einbrecher mehrere Automaten und Schränke auf. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Höhe des Entwendungsschadens ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc