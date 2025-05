LANDSHUT. Im Dezember 2024 erbrach die Tochter des Mannes eine Plombe mit zunächst unbekanntem Inhalt. Eine Untersuchung ergab später, dass es sich um eine unter Umständen tödliche Substanz handelte. Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei Landshut geriet der Vater unter den dringenden Verdacht, seiner Tochter die Plombe verabreicht zu haben. Er konnte nun am Flughafen in München festgenommen werden.

Das Mädchen erbrach am Abend des 10.12.2024 die Plombe in der mütterlichen Wohnung in Landshut und wurde durch den alarmierten Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Eine Untersuchung des Plombeninhalts ergab, dass es sich um eine Substanz handelte, die unter anderem zur Bekämpfung von Mäusen verwendet wird und unter Umständen tödlich wirken kann. Das Mädchen blieb ein paar Tage unter ärztlicher Beobachtung, wies aber keine Verletzungen auf bzw. zeigte keine Vergiftungserscheinungen.

Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Landshut und der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen. Nach intensiven kriminalpolizeilichen Maßnahmen geriet der Vater des Mädchens unter dringenden Tatverdacht, seiner Tochter die Plombe verabreicht zu haben. Die Staatsanwaltschaft Landshut beantragte beim Amtsgericht Landshut einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung.

Bei der Einreise nach Deutschland am 26.05.2025 über den Flughafen München konnte der 28-jährige tatverdächtige Vater von Einsatzkräften der Bundespolizei Flughafen München festgenommen werden. Im Anschluss wurde er an Beamte des Polizeipräsidiums Niederbayern übergeben.

Bei einer gestrigen (27.05.2025) Vorführung am Amtsgericht Landshut wurde der Haftbefehl in Vollzug gesetzt und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

