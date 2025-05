WEIDEN I.D.OPF. Unbekannte Täter beschädigten am Wochenende einen Stacheldrahtzaun am Bundeswehrgelände in Weiden i.d.OPf. Ob sie auch das militärische Areal betreten haben, ist noch unklar. Die Polizeiinspektion Weiden i.d.OPf. ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Samstag, 24. Mai 2025, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 25. Mai 2025, 14:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen Stacheldrahtzaun auf dem Gelände der Bundeswehr in der Frauenrichter Straße in Weiden i.d.OPf. Ob die Täter das Bundeswehrgelände auch betreten haben, ist derzeit unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Frauenrichter Straße beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0961/401-0 bei der Polizeiinspektion Weiden i.d.OPf. zu melden.