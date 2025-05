REGENSBURG. Unbekannte Täter brachen am Wochenende in ein Büro in der Kavalleriestraße in Regensburg ein und entwendeten Bargeld im dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit von Samstag, 24. Mai 2025, 15:00 Uhr, bis Sonntag, 25. Mai 2025, 10:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Kavalleriestraße in Regensburg ein. Die Einbrecher durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei Regensburg führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kavalleriestraße gemacht haben oder Hinweise zum Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein.