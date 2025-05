Allgemeines:

Am Samstag, 31.05.2025, findet um 21.00 Uhr der Anstoß für das UEFA Champions League Finale in München in der Munich Football Arena statt. Dabei treffen die Mannschaften von Paris Saint-Germain und Inter Mailand aufeinander. Bei diesem Sportevent handelt es sich um den Höhepunkt des Europäischen Klubfußballs für die Saison 2024/2025. Dementsprechend groß ist auch das öffentliche Interesse an dieser Veranstaltung. Dazu finden im Bereich der Landeshauptstadt München noch zahlreiche Parallelveranstaltungen am gleichen Tag und zum Teil auch schon vorher statt, die überwiegend auch einen thematischen Bezug zu dem Finalspiel haben.

Einsatzkräfte:

Die Münchner Polizei wird speziell am Samstag, 31.05.2025 mit ca. 2.000 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Einsatz sein, um die zahlreichen Aufgaben im Zusammenhang mit dem Champions-League-Finale zu bewältigen. Das Polizeipräsidium München wird dabei von Einsatzkräften aus ganz Bayern (insbesondere von der Bayerischen Bereitschaftspolizei) unterstützt.

Einsatzziele:

Umfassender Schutz des Fußballspiels und aller damit verbundenen Veranstaltungen

Schutz aller sonstigen Versammlungen und Veranstaltungen

Verhinderung und Unterbindung von Sicherheitsstörungen und konsequente Verfolgung von Straftaten

Aufrechterhaltung der Sicherheit für die Münchner Bevölkerung und für die Gäste der bayerischen Landeshauptstadt

Veranstaltungen:

In Bezug auf das Finalspiel wird es zum einen jeweils einen Fan-Meeting-Point als Anlaufstelle für die Anhänger der beiden Mannschaft geben. Der Odeonsplatz ist dabei den Fans von Inter Mailand und der Königsplatz den Fans von Paris Saint-Germain vorbehalten. Von den Kapazitäten her passen bis zu 16.500 Personen auf den Odeonsplatz und bis zu 18.000 Personen auf den Königsplatz. Die Fan-Meeting-Points sind am 31.05.2025 ab 11.00 Uhr geöffnet. Der Transport zum Stadion für Anhänger mit Eintrittskarten erfolgt vom Odeonsplatz aus mit der U-Bahn-Linie U6 in Richtung Garching. Am Königsplatz ist dagegen ein Bus Shuttle Service eingerichtet, mit dem man direkt zum Fußballstadion gebracht wird. Am Königsplatz wird zusätzlich ein Public Viewing angeboten.

Im Olympiapark findet dazu vom 29.05.2025 bis zum 01.06.2025 das sogenannte Champions-Festival statt. Dies ist ähnlich aufgebaut, wie die Fan Zone anlässlich der EURO 2024. In diesem Bereich besteht ein Fassungsvermögen von bis zu 25.000 Personen. Am Samstag, 31.05.2025 ist dieser Bereich bis 01.00 Uhr geöffnet, da vor Ort auch ein Public-Viewing angeboten wird.

Einschränkung des Flugverkehrs:

Um die Luftsicherheit zu gewährleisten, ist ein Flugbeschränkungsgebiet erlassen worden, das sich an den diesbezüglichen Bestimmungen zur UEFA EURO 2024 orientiert. Demnach ergehen Flugbeschränkungen in einem Bereich von 3 NM (5,56 km) um die Munich Football Arena. Für Flugmodelle und unbemannte Luftfahrtsysteme gilt ein Flugbeschränkungsgebiet von 2 NM (3,704 km). Eine Funkkommunikations- und Transponderpflicht besteht dazu in einem Bereich von 12 NM um das Stadion.

Gefahrenlage:

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen bei der Münchner Polizei keine konkreten Gefährdungserkenntnisse vor. Aufgrund der gesamten weltpolitischen Lage, u.a. mit dem Ukraine-Krieg und dem Nahost-Konflikt, wird allerdings von einer hohen abstrakten Gefährdung für diese internationale Sportveranstaltung ausgegangen.

Fazit:

Die Münchner Polizei ist auf den Einsatz gut vorbereitet, freut sich auf das sportliche Großereignis mit internationaler Bedeutung und wünscht allen Fans ein spannendes und faires Spiel