INGOLSTADT, 27.05.2025_In den vergangenen Tagen beschädigten in Ingolstadt bislang unbekannte Täter zwei Gebäudefassaden durch Graffitis. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Im Zeitraum von Freitag (23.05.2025), 20.00 Uhr bis Montag (26.05.2025), 08.45 Uhr sprühten Unbekannte mit roter Farbe die Schriftzüge „Tod den Muslimen“ und „Leben fürs Leben“ an die Hausfassade des Hollis-Center an der Krumenauerstraße.

Eine weitere Sachbeschädigung wurde am Sonntag, den 25.05.2025, gegen 22.30 Uhr an einem Nebengebäude der Moschee an der Manisastraße festgestellt. Der Tatzeitraum kann bislang nicht näher eingegrenzt werden. Unbekannte Täter sprühten ebenfalls mit roter Farbe „Tempel of Satan“, „Fuck Islam“ und „Raus“ auf die Hausfassade.

Zeugen werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.