HUMMELTAL, LKR. BAYREUTH. In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Hummeltal brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag unbekannte Täter ein. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Montag, 23.30 Uhr, bis Dienstag, 3 Uhr, brachen die Täter in eine Wohnung in der Georg-Popp-Straße ein. Sie erbeuteten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag, bevor sie unerkannt entkamen.

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Georg-Popp-Straße gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei den Beamten zu melden.