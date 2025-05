MARKTL, LKR. ALTÖTTING. Der Fahrer (32) eines Motorrades stürzte am Montagabend, 26. Mai 2025, auf der Bundesstraße 20 im Gemeindebereich von Marktl und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Leider erlag der Motorradfahrer noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Polizeiinspektion Burghausen ermittelt in dem Fall und wird dabei auch von einem Sachverständigen unterstützt.

Der folgenschwere Verkehrsunfall passierte am Montag (26.05.2025) gegen 19.00 Uhr auf der Bundesstraße 20 südlich der Autobahnanschlussstelle Marktl.

Zu dieser Zeit fuhr ein 32 Jahre alter Mann aus dem Bereich Regensburg mit seinem Motorrad Kawasaki in den dortigen Kreisverkehr. Kurz nachdem der Motorradfahrer den Kreisverkehr in Richtung Burghausen verlassen hatte, stürzte er. Anschließend kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw der Marke Dacia im Gegenverkehr, der von einer 29-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis Altötting gelenkt wurde.

Der Motorradfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag. Der Sachschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Zur Klärung der Unfallumstände und Rekonstruktion der Abläufe wurde auf Weisung der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein von den Beamten der Polizeiinspektion Burghausen ein Sachverständiger hinzugezogen. Er wird entsprechende Gutachten fertigen. Die Bundesstraße blieb bis zur Beendigung der Unfallaufnahme gesperrt, die Verkehrslenkung wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Marktl geleistet.