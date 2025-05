PASSAU. Am Freitag (23.05.2025) stellten Beamte bei einer Durchsuchung neben Betäubungsmitteln auch diverse Waffen sicher. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau.

Am Freitagnachmittag bemerkten Beamte der Zentralen Einsatzdienste Passau eine größere Menge Marihuana Pflanzen in einem Garten stehen. Nachdem der Verdacht im Raum stand, dass der Bewohner der dazugehörigen Wohnung illegal eine größere Menge an Marihuanapflanzen besitzt, wurde ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt, der anschließend vollzogen wurde. Bei der Durchsuchung der Wohnung sowie des Gartens fanden die Beamten eine professionellen Aufzuchtanlage sowie insgesamt rund 56 Marihuana Pflanzen. Außerdem stellten sie Amphetamine und Chrystal Meth sicher. Der 47-jährige Bewohner wurde unter anderem aufgrund des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen.

Der von der Staatsanwaltschaft Passau beantragte Haftbefehl wurde bei einer richterlichen Vorführung am Samstag (24.05.2026) erlassen und der Tatverdächtige anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 27.05.2025, 11.35 Uhr