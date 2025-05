BAYREUTH. Am Montagmorgen brach in einem Mehrfamilienhaus in Bayreuth ein Feuer im Keller aus. Die Kriminalpolizei in Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 5 Uhr morgens brach das Feuer in dem Keller des Mehrfamilienhauses in der Rosestraße aus. Ein Ausbreiten der Flammen konnte zum Glück durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr verhindert werden. Zwei Personen mussten wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Ein Säugling, der auch dem Rauchgas ausgesetzt war, wurde zur Beobachtung ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Die Bewohner des Anwesens konnten in ihren Wohnungen bleiben, oder soweit sie diese verlassen hatten, nach Abschluss der Löscharbeiten und Lüftung des Treppenhauses, wieder zurückkehren. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Ausbruch des Feuers machen können, sich unter der Tel.-Nr. 0921/5060 zu melden.