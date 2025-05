Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

PRESSIG, LKR. KRONACH. Im Februar überfiel ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle in der Kronacher Straße in Pressig. Im Zuge intensiver Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei Coburg nun einen Tatverdächtigen identifizieren. Die Staatsanwaltschaft Coburg wirft dem Mann einen versuchten schweren Raub vor.

Wie bereits berichtet, betrat am 20. Februar 2025, gegen 19.40 Uhr ein mit einem Messer bewaffneter Mann die Tankstelle in der Kronacher Straße. Er war zur Tatzeit mit einer schwarzen Skimaske maskiert. Ohne Beute flüchtete der Täter anschließend vom Tatort. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg.

Durch die Auswertung am Tatort gesicherter DNA-Spuren gelang es den Ermittlern der Kriminalpolizei Coburg, rund drei Monate nach der Tat, einen Tatverdächtigen zu identifizieren. Es handelt sich um einen 47-jährigen türkischen Mann, der sich wegen anderer Eigentumsdelikte bereits in der Justizvollzugsanstalt befindet. Er muss sich nun auch wegen des versuchten schweren Raubs in Pressig strafrechtlich verantworten.

