BAYREUTH: Am Samstag führte die Polizei in Bayreuth eine Wiegeaktion für Wohnmobile und Wohnanhänger durch. Hier konnten Camper das Gewicht ihrer Fahrzeuge prüfen lassen.

Beim Urlaub mit Wohnwagen oder Wohnmobil wird aufgrund des oft großzügigen Platzangebots meist mehr eingepackt, als tatsächlich benötigt wird. Dies kann dazu führen, dass das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs überschritten wird. Damit die Camper besser einschätzen können, wie viel Urlaubsgepäck sie mitnehmen dürfen, bietet die Polizei Oberfranken die Möglichkeit zur kostenlosen Wiegung an. Am vergangenen Samstag war es in Bayreuth in der Friedrich-Ebert-Straße soweit. Über siebzig Mal kam die Waage der Verkehrspolizei Bayreuth zum Einsatz. Außerdem beantworteten die Beamten Fragen zur Fahrerlaubnis, zur Sicherung der Ladung oder zur Prüfung der Gasanlage in Campingfahrzeugen.

Diese Aktionen fanden im April bereits in Hof und Bamberg regen Zuspruch. Am 28.06.25 gibt es diese Möglichkeit noch in Bad Staffelstein. Hier kann man von 8 Uhr bis 12 Uhr, in der Straße „Äußerer Frankenring“, auf dem Gelände der Bio-Masse-Heizungsanlage seinen Camper wiegen lassen.

▶️ Zur Webseite