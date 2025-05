REGENSBURG. Am Samstagabend, den 24. Mai 2025, wurde ein 23-jähriger Mann auf dem Fußweg entlang der Donau in Höhe der Lieblstraße Opfer eines Raubdeliktes durch drei bislang unbekannte Personen. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Gegen 21:45 Uhr befand sich der 23-Jährige zu Fuß am Donauufer, als er von drei unbekannten Tätern - den Stimmen nach zwei deutschsprechenden Männern und eine Frau - von hinten angegangen wurde. Unter Anwendung körperlicher Gewalt wurde der Mann zu Boden gedrückt. In dieser Situation forderten die Täter die Herausgabe seiner Geldbörse und flüchteten anschließend mit dieser in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt durch den Übergriff leichte Verletzungen. In der entwendeten Geldbörse befanden sich neben diversen persönlichen Karten auch rund 30 Euro Bargeld.

Eine detaillierte Beschreibung der bislang unbekannten Täter konnte durch den Geschädigten nicht gegeben werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung sowie die Absuche des Nahbereichs nach den Tätern und der Geldbörse verliefen bislang ergebnislos.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise:

Wer hat am Samstagabend, gegen 21:45 Uhr, im Bereich des Donauufers bei der Lieblstraße verdächtige Personen beobachtet?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.