ROSENHEIM. Nachdem ein 22-Jähriger am Sonntagabend, 25. Mai 2025, im Rahmen eines körperlichen Angriffs durch eine Gruppe von mehreren Personen verletzt und während des Angriffs durch einen der Tatverdächtigen ein gefährlicher Gegenstand eingesetzt wurde, ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Der Hauptverdächtige wurde nach kurzer Zeit festgenommen und bereits dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, Haftbefehl erlassen. Gegen 5 andere Personen wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und wegen besonders schwerem Landfriedensbruch ermittelt.

Am Sonntagabend, 25. Mai 2025 gegen 19.00 Uhr wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd informiert, dass es soeben zu einem tätlichen Angriff mehrerer Personen unter dem Einsatz eines gefährlichen Gegenstands zum Nachteil eines 22-Jährigen mit deutscher und kosovarischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Rosenheim im Bereich eines Parkplatzes vor einer Bar in der Ebersberger Straße in Rosenheim gekommen wäre.

Bei Eintreffen der sofort alarmierten Einsatz- und Rettungskräfte stellte sich nach derzeitigem Kenntnisstand heraus, dass eine Gruppe von mehreren Personen den 22-Jährigen abpasste und mittels Schlägen und Tritten angriff, auch als dieser bereits am Boden lag.

Nach jetzigem Ermittlungsstand verletzte ein Heranwachsender mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Rosenheim den 22-Jährigen zusätzlich mit einem gefährlichen Gegenstand am Oberkörper.

Der Begleiter des Angegriffenen, ein 22-Jähriger mit deutscher und kosovarischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz im südlichen Landkreis Rosenheim, erlitt eine Schnittverletzung am Finger, als er diesem zu helfen versuchte.

Beide Personen wurden durch den Angriff nicht unerheblich verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht und dort medizinisch versorgt.

Die Tatverdächtigen waren zunächst mit mehreren Pkw geflüchtet, konnten aber im Zuge der darauffolgenden, groß angelegten Fahndung ermittelt und durch Kräfte der Polizeiinspektion Rosenheim vorläufig festgenommen werden. Bei der Personengruppe handelt es sich um Männer im Alter von 19 bis 21 Jahren, deutscher, türkischer bzw. kroatischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Bereich Stadt und Landkreis Rosenheim.

Aufgrund der zahlreichen Schläge und Tritte sind die Angehörigen der Personengruppe dringend verdächtig, sich der gefährlichen Körperverletzung sowie des besonders schweren Landfriedensbruchs schuldig gemacht zu haben. Gegen den heranwachsenden Hauptbeschuldigten besteht zusätzlich ein dringender Tatverdacht wegen versuchten Totschlags. Die Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, hat beim zuständigen Ermittlungsrichter gegen den Hauptbeschuldigten Haftbefehl erwirkt, der heute erlassen wurde. Die weiteren Tatverdächtigen wurden nach erfolgter Sachbearbeitung wieder entlassen.

Die ersten Ermittlungen vor Ort sowie die Koordinierung der Fahndungsmaßnahmen erfolgten durch Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Rosenheim. In der Folge übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, das zuständige Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu einem etwaigen Tatmotiv.