UNTERDIETFURT, LKR. ROTTAL-INN. In den frühen Montagmorgenstunden (26.05.2025) geriet eine Scheune in Brand, wobei das Feuer auf das nebenstehende Wohnhaus übergriff.

Gegen 02.30 Uhr wurde der Einsatzzentrale der Polizei ein Brand mitgeteilt. Eine Scheune in Unterdietfurt geriet aus bislang unbekannten Gründen in Brand, der auf das nebenstehende Wohnhaus übergriff. Alle Personen konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren gegen 06.00 Uhr mit den Löscharbeiten fertigf und konnten die Brandstelle wieder verlassen. Eine Bewohnerin wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung in einem Krankenhaus behandelt. Der entstandene Schaden wird auf einen unteren sechstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen, zur Ursache kann bislang noch keine Aussage getrofffen werden.

Veröffentlicht: 26.05.2025, 14.16 Uhr