WALDKRAIBURG, LKR. MÜHLDORF A. INN. Ein bislang unbekannter, maskierter Täter raubte am Sonntagabend, 25. Mai 2025, unter dem Einsatz von Pfefferspray Bargeld aus einem Wettbüro. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn übernahm die Ermittlungen in dem Fall und bittet dabei auch um Zeugenhinweise.

Am Sonntagabend (25. Mai 2025), gegen 22.45 Uhr, betrat ein maskierter Täter das Wettbüro in der Berliner Straße in Waldkraiburg und griff dort einen Angestellten mit Pfefferspray an. Im weiteren Verlauf raubte der Täter Bargeld aus der Kasse und flüchtete schließlich bislang unerkannt in nördliche Richtung. Der Angestellte trug im Zuge des Überfalls glücklicherweise keine größeren Verletzungen davon.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 175-180 cm groß, hellhäutig, maskiert mit Sturmhaube, trug eine schwarze Jacke, Nike-Schuhe mit neongrünem Logo, eine helle Arbeitshose mit weißen Flecken und neongrüne Handschuhe.

Der Täter war mit einem Pfefferspray bewaffnet.

Eine unter Leitung der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd sofort eingeleitete Fahndung, an der sich zahlreiche Streifenwagenbesatzungen der umliegenden Dienststellen und ein Polizeihubschrauber beteiligten, blieb jedoch bislang ohne Erfolg.

Noch am selben Abend übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die ersten Ermittlungen, welche vom Fachkommissariat für Raubdelikte der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein fortgeführt werden.

Hierbei bitten die Kriminalermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat im Zusammenhang mit der Tat am Sonntagabend (25. Mai 2025), insbesondere gegen 22.45 Uhr, im näheren Umfeld der Berliner Straße in Waldkraiburg verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer hat im Vorfeld im Bereich des Tatortes verdächtige Personen wahrgenommen oder sonstige Auffälligkeiten beobachtet?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Tat beitragen können?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn unter der Telefonnummer (08631) 3673-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.