803. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Einbruch in Mehrfamilienhaus – Ramersdorf

Am Sonntag, 25.05.2025, gegen 15:30 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie ein unbekannter Mann gewaltsam mittels Werkzeugs versuchte die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses zu öffnen. Daraufhin verständigte sie den Polizeinotruf.

Durch zivile Polizeibeamte konnte ein 45-Jähriger mit Wohnsitz in München vor Ort angetroffen und festgenommen werden. Im Anschluss wurde er zu einer Polizeiinspektion gebracht. Dort wurde er nach erfolgter Sachbearbeitung, einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer DNA-Entnahme wieder entlassen. Der 45-Jährige wurde wegen des versuchten Einbruchs angezeigt.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen, werden durch das Kommissariat 53 geführt.

804. Festnahme von drei Tatverdächtigen nach versuchtem Aufbruch eines Parkautomaten – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 25.05.2025, gegen 18:00 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie drei männliche Personen versuchten einen Parkautomaten gewaltsam zu öffnen. Darauf angesprochen, entfernten sie sich von der Örtlichkeit. Im Anschluss informierte sie den Polizeinotruf.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Tatortbereichsfahndung konnten drei Tatverdächtige (ein 40- und ein 41-Jähriger, beide mit Wohnsitzen in München, sowie ein 37-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland) kontrolliert und festgenommen werden. Alle drei Tatverdächtigen wurden wegen des versuchten Automatenaufbruchs angezeigt und nach erfolgter Sachbearbeitung sowie der Spurensicherung am Automaten, wieder entlassen.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

805. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Milbertshofen

Am Samstag, 24.05.2025, gegen 13:45 Uhr, befand sich eine 61-Jährige mit Wohnsitz in München am U-Bahnhof Frankfurter Ring. Hier bemerkte sie einen 60-Jährigen mit Wohnsitz in München, der im Zwischengeschoss des U-Bahnhofs sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Als sich die 61-Jährige in den Lift begab und zur U-Bahn fuhr, folgte ihr kurze Zeit später der 60-Jährige, ebenfalls zum Gleisbereich, woraufhin sie den Polizeinotruf informierte.

Eine sofort entsandte Streife der Münchner Polizei konnte den 60-Jährigen antreffen und festnehmen. Er wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt und nach der polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

806. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Putzbrunn

Am Samstag, 24.05.2025, gegen 16:05 Uhr, befand sich eine 36-Jährige mit Wohnsitz in München im Bereich der Haarer Straße. Hier bemerkte sie einen 24-Jährigen mit österreichischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland, der sie wiederholt ansprach und hierbei sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die 36-Jährige fühlte sich stark belästigt und informierte daraufhin den Polizeinotruf.

Der 24-Jährige entfernte sich, konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten in unmittelbarer Nähe angetroffen und festgenommen werden. Der 24-Jährige wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

807. Raub einer Handtasche – Haar

Am Freitag, 23.05.2025, gegen 15:20 Uhr, befand sich eine 84-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München als Fußgängerin im Höglweg in Haar, als sie bei den dort befindlichen Sportplätzen unvermittelt von hinten angegriffen wurde. Ein bislang unbekannter Täter entriss der 84-Jährigen die über die Schulter getragene Handtasche. Dabei stürzte die 84-Jährige zu Boden und der Täter flüchtete mit der Handtasche samt Inhalt unerkannt zu Fuß.

Im Anschluss wurde der Notruf 110 verständigt. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich brachte bislang keine neuen Hinweise auf den Täter.

Die 84-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 185 cm groß, helle Hautfarbe; komplett dunkel gekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Höglwegs (Haar) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

808. Festnahme eines Tatverdächtigen nach gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung – Fürstenried

Am Freitag, 23.05.2025, gegen 11:30 Uhr, wurde der Notruf 110 der Polizei von einem 37-Jährigen mit Wohnsitz in München über eine körperliche Auseinandersetzung in einer Wohnung informiert. Der 37-Jährige teilte mit, dass er und eine 53-Jährige mit Wohnsitz in München von einem 57-Jährigen mit serbischer Staatsangehörigen und ohne festen Wohnsitz in Deutschland in einer Wohnung bedroht wurden und er zudem mit einem Messer verletzt worden war.

Sofort wurden mehrere Streifen zum Einsatzort beordert. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich der 57-Jährige inzwischen aus der Wohnung in Richtung U-Bahnhof Fürstenried West entfernt. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 57-Jährige am Bahnsteig des U-Bahnhofs festgestellt werden. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde er vorläufig festgenommen. Das Messer konnte bei ihm aufgefunden und sichergestellt werden. Der 57-Jährige wurde wegen Bedrohung und gefährliche Körperverletzung angezeigt.

Der 37-Jährige wurde leicht verletzt.

Das Kommissariat 26 hat die Ermittlungen aufgenommen

809. Durchsuchungsaktion nach gewerbsmäßigem Handel mit Cannabis – Stadtgebiet und Landkreis München

Seit November 2024 ermittelte das Kommissariat 83 der Münchner Kriminalpolizei in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft München I wegen des unerlaubten Handels mit Cannabis u.a. gegen einen 64-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München. Dabei stand u.a. im Raum, dass Cannabispflanzen in verschiedenen Wachstumsstadien gewerblich verkauft werden. Hierfür werden drei Verkaufsläden in Stadt (Altstadt und Haidhausen) und Landkreis München (Aschheim) genutzt.

Infolgedessen erfolgten am Donnerstag, 22.05.2025 mit richterlichen Beschlüssen Durchsuchungen der Verkaufsgeschäfte durch die Münchner Polizei und die Staatsanwaltschaft München I. Dabei wurden umfangreich Daten gesichert und elektronische Geräte sichergestellt. Außerdem wurden (insbesondere im Hauptlager in Aschheim) insgesamt 1487 Cannabispflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien sichergestellt. Die Pflanzen waren zwischen wenigen Zentimetern, bis über einen Meter groß.

Gegen das anwesende Verkaufspersonal wurden ebenfalls Strafverfahren wegen Beihilfe zum unerlaubten Handel mit Cannabis eingeleitet. Insgesamt waren zwölf Personen davon betroffen, die nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden. Die Auswertung der durch die Durchsuchungen gewonnenen Erkenntnisse und Daten wird noch längere Zeit in Anspruch nehmen.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 83 fortgeführt.

810. Polizeieinsatz bei Sportveranstaltung wegen Körperverletzungsdelikt – Neuhadern

Am Samstag, 24.05.2025, gegen 17:10 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Fußballspielern im Rahmen eines Fußballspiels kam. Sie informierte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Vor Ort wurde ein 24-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck und ein 31-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München, beide waren jeweils Spieler der gegnerischen Mannschaften, angetroffen. Beide Personen waren leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war vor Ort nicht notwendig.

Die Ursache und der detaillierte Ablauf des Streites sind bislang noch nicht genau bekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

Gegen beide Personen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren wegen einem Körperverletzungsdelikt eingeleitet.

Das Kommissariat 25 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

811. Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten; eine Person verstorben – Oberschleißheim

Am Montag, 26.05.2025, gegen 08:25 Uhr, fuhr eine 25-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem BMW Pkw auf der Staatsstraße 2053, von der Anschlussstelle Neuherberg kommend in Richtung Lustheim.

Zur selben Zeit kam ihr ein 48-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Ford Pkw entgegen. Hinter dem Ford fuhr ein 67-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw. In dem Mercedes befand sich eine 69-jährige Beifahrerin mit Wohnsitz im Landkreis München.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 25-Jährige mit dem BMW auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte der BMW zunächst seitlich mit dem Ford. Anschließend kollidierte der BMW mit dem Mercedes frontal.

Durch den Verkehrsunfall wurden zwei Personen schwer verletzt und zwei Personen leicht verletzt. Zeugen alarmierten den Notruf. Mehrere Streifen der Münchner Polizei sowie mehrere Einsatzkräfte des Rettungsdienstes (darunter auch ein Rettungshubschrauber) fuhren zur Unfallstelle. Alle Verletzten wurden vor Ort versorgt und danach zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Dort verstarb die 69-Jährige kurz danach aufgrund ihrer schweren Verletzungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen. Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft München eine gutachterliche Bestandsaufnahme angeordnet.

Alle Pkw wurden stark beschädigt und der Gesamtschaden beträgt über 50.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße für knapp drei Stunden in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.