NÜRNBERG. (541) Am frühen Samstagmorgen (24.05.2025) wurde ein Mitarbeiter eines Parkhauses in der Nürnberger Innenstadt auf einen verletzten Mann aufmerksam. Dieser gab an, zuvor von mehreren Personen geschlagen und beraubt worden zu sein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 05:00 Uhr wurde ein Mitarbeiter eines Parkhauses in der Adlerstraße von einem Mitteiler auf eine Person angesprochen, welche sich auf Ebene 1 befinden solle und die verletzt wäre.

Der Angestellte fand dort den 26-jährigen Geschädigten. Er wies eine Kopfplatzwunde und diverse leichtere Verletzungen auf. Der Mann gab an, zuvor eine Diskothek in der Kaiserstraße besucht zu haben. Nachdem er diese verlassen hatte, wäre er im näheren Umfeld von mindestens zwei Unbekannten angegriffen, geschlagen und am Boden liegend getreten worden. Zudem hätten ihm die Täter diverse Gegenstände entwendet.

Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten den mutmaßlichen Tatort ausfindig machen. Demnach griffen die Unbekannten den 26-Jährigen im Stangengäßchen (Treppenpassage zwischen Kaiserstraße und Adlerstraße) an.

Der Verletzte wurde durch das BRK in ein Krankenhaus gebracht.



Der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren an der Tatörtlichkeit. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes übernimmt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei. Personen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel / mc