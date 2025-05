ELSENDORF/APPERSDORF, LKR. KELHEIM. Am 25.05.2025 kam es in den frühen Morgenstunden zum Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Personen wurden nicht verletzt.

Der Brand in der Schulstraße wurde um kurz nach 05.00 Uhr gemeldet. Bewohner befanden sich nicht in den betroffenen Gebäudeteilen. Die Feuerwehr konnte das Feuer innerhalb einer Stunde löschen. Ersten Erkenntnissen nach brach dieses in einer Wohnung im ersten Obergeschoss im östlichen Teil des Wohnkomplexes aus. Das Feuer beschädigte auch eine danebenliegende Wohnung sowie den Dachstuhl.

Die Ermittlungen zum Brandfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen. Derzeit kann der Sachschaden am Gebäude auf einen unteren 6-stelligen Eurobetrag geschätzt werden. Zur Brandursache kann zum aktuellen Ermittlungsstand keine Aussage getroffen werden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 26.05.2025, 11.15 Uhr