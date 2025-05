ERLANGEN / PLEINFELD. (539) Wie mit Meldung 513 vom 19.05.2025 berichtet, wurde seit vergangenem Sonntag (18.05.2025) die 80-jährige Maja V. aus Erlangen vermisst. Frau V. wurde zwischenzeitlich aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.



Eine Spaziergängerin entdeckte am Samstagmorgen (24.05.2025) am Ortsrand des Pleinfelder Gemeindeteils Ramsberg (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) eine Frau, die am Boden lag und offenbar hilfsbedürftig war. Die Spaziergängerin alarmierte umgehend den Rettungsdienst, welcher die Frau nach einer ersten Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus einlieferte. Später stellte sich heraus, dass es sich bei der Frau um die gesuchte 80-jährige Maja V. aus Erlangen handelte. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher hiermit widerrufen.



Erstellt durch: Marc Siegl / mc