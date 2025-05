NÜRNBERG. (538) Ein Mann, der in der Nacht von Samstag (24.05.2025) auf Sonntag (25.05.2025) in einem Mehrfamilienhaus mit der Verwendung einer Schusswaffe drohte, löste einen Polizeieinsatz in Langwasser aus. Spezialeinsatzkräfte nahmen den Mann fest.



Anwohner des Hauses im Stuibenweg meldeten kurz nach Mitternacht einen randalierenden Nachbarn. Eintreffende Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd sowie des USK Mittelfranken konnten beobachten, wie der Mann in seiner Wohnung mit einer Langwaffe hantierte. Kurz darauf trat er auf den Balkon und drohte damit, mit einer Waffe zu schießen. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich daraufhin ab und alarmierten Spezialeinsatzkräfte. Diese nahmen den Mann in seiner Wohnung vorläufig fest. In der Wohnung fanden die Beamten unter anderem ein Gewehr zum Abfeuern von Gummigeschossen auf, das einer echten Schusswaffe täuschend ähnlich sieht.

Der 30-jährige Mann befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde im Anschluss an die Maßnahmen vor Ort einer Behandlung in einer Fachklinik zugeführt.



Erstellt durch: Marc Siegl / mc