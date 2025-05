0957 – Tödlicher Verkehrsunfall: Polizei ermittelt zur Unfallursache

Univiertel – Am Samstag (24.05.2025) ereignete sich in der Forschungsallee ein Verkehrsunfall. Ein Mann wurde dabei tödlich verletzt.

Gegen 20.00 Uhr war ein 35-Jähriger mit seinem Motorrad in der Forschungsallee unterwegs. Dabei stürzte der Motorradfahrer und kam von der Fahrbahn ab. Der 35-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Nach aktuellem Stand ereignete sich der Unfall ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer. Die Polizei ermittelt nun hinsichtlich der Unfallursache.

0958 – Polizei ermittelt nach Rollator-Diebstahl

Hochzoll – Am Freitag (23.05.2025) kam es zu einem Diebstahl in der Friedberger Straße.

In der Zeit von 09.15 Uhr bis 09.45 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen Rollator vor einem Supermarkt. Die Besitzerin stellte den Rollator vor dem Supermarkt ab und kaufte dort zwischenzeitlich ein. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 50-60 Jahre, kurze weiße Haare.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

0959 – Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen und Nachrichten

Augsburg – Am Freitag (23.05.2025) kam es zu mehreren betrügerischen Anrufen. Hierbei nutzen die Betrüger unterschiedliche Maschen.

In einem Fall rief ein bislang unbekannter Täter bei einer Frau an und gab sich als Polizeibeamter aus. Unter Vortäuschen falscher Tatsachen forderte er von der Frau Geld. Diese erkannte den Betrugsversuch und verständigte die Polizei.

In einem anderen Fall erhielt ein 77-Jähriger eine SMS mit dem Text „Hallo Papa, das ist jetzt meine neue Nummer“. Anschließend gaben die Betrüger sich als Sohn des Mannes aus und forderten die Überweisung von Geld. Der 77-Jährige erkannte den Betrug zu spät und überwies einen Geldbetrag. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betruges und warnt mit der Präventionskampagne #NMMO – Nicht mit meiner Oma – Nicht mit meinem Opa vor derartigen Betrügereien.

Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Polizei alle Bürgerinnen und Bürger noch besser vor Telefonbetrügern schützen und hat folgende Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Klicken Sie auf keine Links von unbekannten Handynummern.

Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer. Suchen Sie die jeweilige Telefonnummer selbst heraus.

Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/nmmo

0960 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Oberhausen – Am Freitag (23.05.2025) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Glasscheibe an der Haltestelle „Alpenhof“ in der Donauwörther Straße. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

0961 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Lechhausen – Am Samstag (24.05.2025) ereignete sich in der Neuburger Straße ein Verkehrsunfall. Ein Beteiligter wurde dabei verletzt.

Gegen 12.30 Uhr war ein 48-Jähriger mit seinem Opel in der Neuburger Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs. Als er in ein Grundstück abbiegen wollte, übersah er einen 52-jährigen E-Bike-Fahrer. Dieser war offenbar in falscher Richtung auf dem Geh- und Radweg unterwegs. Der 52-Jährige machte eine Vollbremsung und konnte einen Zusammenstoß mit dem Opel verhindern. Jedoch überschlug sich der 52-Jährige dadurch und stürzte. Dabei wurde der Mann an der Hand und am Fuß verletzt und musste schließlich in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen den 48-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt.

0962 – Beamte beenden Alkoholfahrt mit Folgen

Innenstadt – Am heutigen Sonntag (25.05.2025) stoppte die Polizei eine Alkoholfahrt in der Heinrich-von-Buz-Straße. Die Beamten stellten aber noch weitere Straftaten fest.

Gegen 0.15 Uhr wurde die Polizei über ein Fahrzeug informiert, das in Schlangenlinien unterwegs sei. Bei der anschließenden Fahndung fiel den Polizeibeamten an der Kreuzung Heinrich-von-Buz-Straße/ Wertachstraße ein Toyota auf. Die Streife hielt das Fahrzeug an. Bei der Kontrolle des 25-jährigen Fahrers stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa zwei Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann offenbar keine Fahrerlaubnis besaß. Um den Blutalkoholwert bestimmen zu lassen, wurde der Mann ins Krankenhaus Bobingen gebracht. Dort bestand der 25-Jährige nach Abschluss aller Maßnahmen darauf, von der Polizei nach Hause gebracht zu werden. Mehrfach erklärten die Beamten, dass dies nicht möglich sei. Der Mann verhielt sich zunehmend aggressiver und setzte sich schließlich auf die Motorhaube des Streifenwagens. Beim Versuch, den Mann zum Verlassen der Motorhaube zu bewegen, wehrte sich dieser massiv gegen die Beamten und beschimpfte sie. Der Mann musste auf Grund seines Verhaltens schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden. Daraufhin beruhigte er sich und entschied, nun doch ein Taxi zu rufen. Zwei Beamte wurden durch den Vorfall leicht verletzt.

Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt. Außerdem muss er sich wegen Beleidigung und Körperverletzung verantworten.

0963 – Polizei stoppt Fahrten unter Alkoholeinfluss

Firnhaberau – Am Freitag (23.05.2025) war ein 57-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Albrecht-Dürer-Straße unterwegs.

Gegen 22.20 Uhr touchierte der 57-Jährige mit seinem Opel beim Ausparken einen Peugeot. Anschließend fuhr er offenbar weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Beamten trafen den 57-Jährigen kurze Zeit später zuhause an. Hier ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 1,2 Promille. Die Beamten stellten daraufhin den Führerschein und den Autoschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 57-Jährigen, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 57-Jährigen.

Innenstadt – Am Samstag (24.05.2025) war ein 54-Jähriger betrunken mit seinem Auto in der Gärtnerstraße unterwegs. Die Polizei stoppte die Fahrt.

Gegen 21.45 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Mini auf Grund seiner Fahrweise auf, untere anderem überfuhr es auch eine Sperrfläche. Die Beamten hielten das Fahrzeug auf. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizisten Alkoholgerucht beim 54-jährigen Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest vor Ort bestätigte den Verdacht. Der Mann war mit etwa zwei Promille betrunken. Zur genauen Bestimmung des Alkoholwertes wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel des Mannes sowie dessen Führerschein sicher. Er darf bis auf weiteres keine Kraftfahrzeuge mehr führen.

Den 54-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.