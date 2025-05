FÜRTH. (536) Nach einem mutmaßlichen Raubüberfall auf zwei Jugendliche in Fürth ergriffen die Täter am Freitagabend (23.05.2025) die Flucht. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger flüchtete in ein Mehrfamilienhaus, stürzte aus einem Obergeschoss und verletzte sich schwer.



Zeugen alarmierten gegen 18:00 Uhr den Polizeinotruf, nachdem sie eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Löwenplatz beobachten konnten. Hierbei soll eine Person mit einem Schlagstock auf andere losgehen. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Fürth fuhren daraufhin die Örtlichkeit an. Beim Eintreffen der Beamten ergriffen zwei Personen unmittelbar die Flucht. Während die Einsatzkräfte einen der beiden kurz darauf stellen und vorläufig festnehmen konnten, rannte der zweite in ein offen stehendes Mehrfamilienhaus und stürzte kurz darauf aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache aus einem Obergeschoss in den Innenhof des Anwesens. Hier fanden ihn die Beamten wenig später schwer verletzt auf. Der 21-Jährige musste vor Ort durch die Einsatzkräfte, im weiteren Verlauf durch Rettungsdienst und Notarzt reanimiert werden. Er kam nach erfolgreicher Wiederbelebung in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen in dem Fall haben noch am Abend der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sowie die Fürther Kriminalpolizei übernommen. Erste Vernehmungen haben ergeben, dass der Auseinandersetzung mutmaßlich ein vorangegangenes Betäubungsmittelgeschäft zugrunde lag. Die beiden 17- und 21-jährigen Männer stehen im Verdacht, die zwei 17-jährigen Jugendlichen am Löwenplatz angegriffen und ihnen diverse Wertgegenstände abgenommen zu haben. Bei den beiden in diesem Zusammenhang bereits erheblich vorbelasteten Tatverdächtigen fanden die Beamten Bewaffnung (Einhandmesser und Pfefferspray), Betäubungsmittel sowie mehrere Hundert Euro Falschgeld auf.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den 17-Jährigen. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Fürth fortgeführt.



Erstellt durch: Marc Siegl / mc